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15.09.2017  10:43   

Троллейбусы №11 и 27 временно изменили маршрут

Движение транспорта по пр. Ново-Баварскому, на участке от ул. Даргомыжского до ул. Клавдии Шульженко, будет ограничено с 9:00 до 21:00 15 и 16 сентября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта на пр. Ново-Баварском.

На этот период движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.

Также с 9:00 до 21:00 15 и 16 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко, ул. Любови Малой до ул. Дудинской.

Тролейбусы №11 и 27 будут курсировать  следующим образом: разворотный круг «Ул. Новый Быт» - ул. Холодногорская - ул. Дудинской - пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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