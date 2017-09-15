Движение по Динамовской будет закрыто еще неделю

Движение транспорта по улице Динамовской, на участке от въезда Тринклера до переулка Фанинского, запрещено до 25 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема ремонтных работ на теплосети по ул. Динамовской.
Ранее предполагалось, что движение транспорта на этом участке будет открыто 17 сентября.
На время работ автобус №215э осуществляет объезд закрытого участка следующим образом: - ул. Сумская - ул. Белой Акации - ул. Новгородская и далее по маршруту.
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