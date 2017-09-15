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15.09.2017  11:16   

Движение по Динамовской будет закрыто еще неделю

Движение транспорта по улице Динамовской, на участке от въезда Тринклера до переулка Фанинского, запрещено до 25 сентября.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема ремонтных работ на теплосети по ул. Динамовской.

Ранее предполагалось, что движение транспорта на этом участке будет открыто 17 сентября.

На время работ автобус №215э осуществляет объезд закрытого участка следующим образом: - ул. Сумская - ул. Белой Акации - ул. Новгородская и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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