 
Главная Новости Дороги и транспорт Соглашение о строительстве харьковского метро будет подписано в октябре
15.09.2017  11:42   

Соглашение о строительстве харьковского метро будет подписано в октябре

Подписание соглашения на 160 миллионов евро на строительство Харьковского метрополитена ожидается в октябре текущего года.


// city.kharkov.ua

Об этом 14 сентября в ходе встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Гудаком сообщил Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

Как сообщил Вице-премьер-министр, сегодня при финансовом содействии Европейского инвестиционного банка в Украине реализуется 13 проектов. Одним из наиболее успешных является проект развития Харьковского метрополитена, который будет дополнен подписанием в октябре этого года нового соглашения на 160 млн евро. Соглашение предусматривает строительство электродепо «Алексеевское», а также приобретение 70 новых вагонов метро.

Напомним, в июле представители Европейского инвестиционного банка одобрили финансовый контракт по предоставлению кредита в размере 160 млн евро на строительство Харьковского метрополитена.

Справка. Проект развития третьей очереди Харьковского метрополитена предусматривает выделение кредитных средств в сумме 320 млн евро на строительство ст. м. «Державинская» и ст. м. «Одесская», строительство электродепо за ст. м. «Победа» и закупку 85 вагонов подвижного состава.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  метро, строительство, моглашение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.09 Дороги и транспорт Футбольный матч продлил работу метрополитена 22.08 Власть Геннадий Кернес: Работаем над повышением удобства и безопасности пассажирского транспорта для харьковчан (ФОТО) 17.08 Общество Стало известно, когда начнется реконструкция выхода на станции метро «Университет»  
 
 

Видео

На Новых домах Геннадий Кернес открыл 324-й детский сад, который не работал более 20 лет
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 