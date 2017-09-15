15.09.2017 11:42

Соглашение о строительстве харьковского метро будет подписано в октябре

Подписание соглашения на 160 миллионов евро на строительство Харьковского метрополитена ожидается в октябре текущего года.



// city.kharkov.ua

Об этом 14 сентября в ходе встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Гудаком сообщил Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.



Как сообщил Вице-премьер-министр, сегодня при финансовом содействии Европейского инвестиционного банка в Украине реализуется 13 проектов. Одним из наиболее успешных является проект развития Харьковского метрополитена, который будет дополнен подписанием в октябре этого года нового соглашения на 160 млн евро. Соглашение предусматривает строительство электродепо «Алексеевское», а также приобретение 70 новых вагонов метро.



Напомним, в июле представители Европейского инвестиционного банка одобрили финансовый контракт по предоставлению кредита в размере 160 млн евро на строительство Харьковского метрополитена.



Справка. Проект развития третьей очереди Харьковского метрополитена предусматривает выделение кредитных средств в сумме 320 млн евро на строительство ст. м. «Державинская» и ст. м. «Одесская», строительство электродепо за ст. м. «Победа» и закупку 85 вагонов подвижного состава.