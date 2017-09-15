На Московском проспекте закроют движение по второстепенной дороге

С 8.00 до 21.00 16 сентября запрещается движение транспортных средств по второстепенной дороге вдоль Московского проспекта на участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Ощепкова.
В это время будут проводиться работы по капитальному ремонту местного проезда проспекта Московского на участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Ощепкова.
Двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления, для осуществления объезда закрытого участка второстепенной дороги.
На этот период конечная остановка автобусов маршрута № 82 будет осуществляться по улице Ощепкова в районе дома №4.
День хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции помогут произвести впечатление на противоположный пол.
Сентябрь продолжает радовать теплыми и солнечными выходными, прекрасное время для осенних пикников.
Ежегодно в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты и рационализаторы.
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