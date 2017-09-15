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15.09.2017  12:06   

На Московском проспекте закроют движение по второстепенной дороге

С 8.00 до 21.00 16 сентября запрещается движение транспортных средств по второстепенной дороге вдоль Московского проспекта на участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Ощепкова.


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В это время будут проводиться работы по капитальному ремонту местного проезда проспекта Московского на участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Ощепкова.

Двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления, для осуществления объезда закрытого участка второстепенной дороги.

На этот период конечная остановка автобусов маршрута № 82  будет осуществляться по улице Ощепкова в районе дома №4.

Источник:   1562
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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