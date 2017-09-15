15.09.2017 18:25

Часть второстепенной дороги вдоль Московского проспекта временно закроют

Движение транспорта по второстепенной дороге вдоль пр. Московского - на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Ощепкова – будет запрещено с 8:00 до 21:00 завтра, 16 сентября.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом местного проезда.

Двустороннее движение для объезда закрытого участка будет организовано по полосе встречного направления.

На этот период автобус №82э будет делать конечную остановку и разворот на ул. Ощепкова в районе дома №4.