Улицу Героев Труда частично перекроют

Движение транспорта на ул. Героев Труда, на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Светлой, будет запрещено с 8:00 до 18:00 18 сентября.
День хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции помогут произвести впечатление на противоположный пол.
Сентябрь продолжает радовать теплыми и солнечными выходными, прекрасное время для осенних пикников.
Ежегодно в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты и рационализаторы.
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давл.:
ветер: