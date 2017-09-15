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15.09.2017  18:57   

Улицу Героев Труда частично перекроют

Движение транспорта на ул. Героев Труда, на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Светлой, будет запрещено с 8:00 до 18:00 18 сентября.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул. Героев Труда.
 
На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд закрытого участка по прилегающим улицам: пр. Тракторостроителей - ул. Валентиновская - ул. Светлая.
 
Также с 8:00 до 18:00 18 сентября некоторые автобусы изменят маршруты и будут объезжать так:
 
№212э: 533-й м/р (ул. Светлая)  - ул. Светлая - ул. Валентиновская - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда и далее по маршруту;
 
№17э, 49э, 272э и 279э изменят конечную остановку следующим образом: ул. Героев труда - пр. Тракторостроителей - ост. «ул. Льва Толстого».
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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