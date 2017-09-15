15.09.2017 19:18

На Полтавском Шляхе на месяц ограничивается движение транспорта

Движение транспорта через перекресток ул. Полтавский Шлях - ул. Конева будет запрещено с 22:00 15 сентября до 8:00 15 октября.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам, а автобусы изменят маршрут следующим образом:

№11э (в направлении Холодной Горы): ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - ул. Коцарская - ул. Малиновского - ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;

№11э (по направлению к пр. Гагарина): ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - ул. Благовещенская - ул. Ярославская - ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;

№15э, 67э, 238э (в направлении к Центральному рынку): ул. Семинарская - ул. Евгения Котляра - ул. Благовещенская и далее по маршруту;

№15э, 67э, 238э (по направлению к пр. Любови Малой): ул. Малиновского - ул. Полтавский Шлях – пл. Национальной гвардии (около старого цирка) - ул. Конева и далее по маршруту;

№112э (в направлении к Центральному рынку): ул. Москалевская - Нетеченская набережная - ул. Университетская – пл. Пролетарская - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - ул. Коцарская - ул. Малиновского - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - ул. Благовещенская и далее по маршруту;

№112э (в направлении ул. Москалевской): ул. Малиновского - ул. Полтавский Шлях – пл. Национальной гвардии (около старого цирка) - ул. Конева и далее по маршруту;

№244э (в направлении к Южному вокзалу): Гимназическая набережная - ул. Университетская – пл. Пролетарская - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - ул. Коцарская - ул. Малиновского - ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;

№244э (по направлению пр. Гагарина): ул. Полтавский Шлях – пл. Национальной гвардии (около старого цирка) - ул. Конева и далее по маршруту;

№258э (в направлении к Южному вокзалу): ул. Москалевская - Нетеченская набережная - ул. Университетская – пл. Пролетарская - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - ул. Коцарская - ул. Малиновского - ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;

№258э (по направлению к ул. Москалевской): ул. Полтавский Шлях – пл. Национальной гвардии (около старого цирка) - ул. Конева и далее по маршруту;

№303э (в направлении к центру): ул. Семинарская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра и далее по маршруту;

№303э (в направлении Баварии): ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях – пл. Национальной гвардии (около старого цирка) - ул. Конева и далее по маршруту.

Также с 16 сентября по 1 ноября будет запрещено движение трамваев по пл. Сергиевской, ул. Полтавский Шлях, на участке от пл. Сергиевской до ул. Евгения Котляра, по ул. Москалевской, на участке ул. Гольдберговской до ул. Конева, по ул. Конева. В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:

№3: Залютино - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

№5: ул. Одесская - ул. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина/ул. Морозова - парк Машиностроителей;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский – пл. Конституции – пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново (с организацией отдельных спецподач на Новоселовку).

Кроме того, с 16 сентября по 1 ноября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Малиновского, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному. В связи с этим движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№11: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко – пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.