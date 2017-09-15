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15.09.2017  19:54   

Движение по улице Квитки-Основьяненко в воскресенье будет запрещено

Движение транспорта по пер. Соборному, ул. Квитки-Основьяненко, пер. Университетскому будет запрещено с 8:00 до 21:00 17 сентября.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением акции «Осенний велодень»  в рамках Европейской недели мобильности.
 
Кроме того, с 10:00 до 12:00 движение транспорта будет ограничено по маршруту движения колонны велосипедистов: Белгородское шоссе (от памятника Велосипедисту) - ул. Сумская – пл. Конституции - пер. Соборный.
 
Регулировать движение по маршруту колонны будут сотрудники Управления патрульной полиции.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, велодень, харьков
 
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