15.09.2017 19:54

Движение по улице Квитки-Основьяненко в воскресенье будет запрещено

Движение транспорта по пер. Соборному, ул. Квитки-Основьяненко, пер. Университетскому будет запрещено с 8:00 до 21:00 17 сентября.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением акции « Осенний велодень » в рамках Европейской недели мобильности.

Кроме того, с 10:00 до 12:00 движение транспорта будет ограничено по маршруту движения колонны велосипедистов: Белгородское шоссе (от памятника Велосипедисту) - ул. Сумская – пл. Конституции - пер. Соборный.

Регулировать движение по маршруту колонны будут сотрудники Управления патрульной полиции.