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18.09.2017  19:15   

На улице Алексеевской временно запретят движение транспорта

Движение транспорта по ул. Алексеевской - на участке от ул. Клочковской до въезда во дворы домов №276 и 276-б – будет запрещено с 8:00 19 сентября до 22:00 21 сентября.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией ул. Клочковской – от ул. Буковой до пр. Победы.
 
Объехать закрытый участок можно будет следующим образом: ул. Алексеевская - ул. Целиноградская - ул. Ляли Убийвовк - ул. Клочковская.
 
Кроме того, с 8:00 до 21:00 19 и 20 сентября будет запрещено движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от ул. Ляли Убийвовк до пр. Победы при движении в сторону Окружной дороги. Двустороннее движение организовано по полосе встречного направления.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  реконструкция, клочковская, буковая, харьков
 
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