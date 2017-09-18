18.09.2017 19:15

На улице Алексеевской временно запретят движение транспорта

Движение транспорта по ул. Алексеевской - на участке от ул. Клочковской до въезда во дворы домов №276 и 276-б – будет запрещено с 8:00 19 сентября до 22:00 21 сентября.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией ул. Клочковской – от ул. Буковой до пр. Победы.

Объехать закрытый участок можно будет следующим образом: ул. Алексеевская - ул. Целиноградская - ул. Ляли Убийвовк - ул. Клочковская.

Кроме того, с 8:00 до 21:00 19 и 20 сентября будет запрещено движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от ул. Ляли Убийвовк до пр. Победы при движении в сторону Окружной дороги. Двустороннее движение организовано по полосе встречного направления.