На улице Алексеевской временно запретят движение транспорта

Движение транспорта по ул. Алексеевской - на участке от ул. Клочковской до въезда во дворы домов №276 и 276-б – будет запрещено с 8:00 19 сентября до 22:00 21 сентября.
Если вы любите предсказуемость и не хотите никаких перемен, в этот день вам лучше реже выходить из дома. Ну а если уж вышли, то доверьтесь интуиции и судьбе.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
влажн.:
давл.:
ветер: