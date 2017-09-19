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19.09.2017  08:59   

На Салтовской линии произошла остановка поездов

Утром 19 сентября на Салтовской линии метрополитена произошла остановка поездов.


dozor.kharkov.ua

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, в 8:10 на Салтовской линии состав не смог самостоятельно отправиться по технической причине.

Электропоезд был сдан в депо.

В 8:18 движение было восстановлено.

 

Тэги:  метро, харьков
 
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