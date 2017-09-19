На Салтовской линии произошла остановка поездов

Утром 19 сентября на Салтовской линии метрополитена произошла остановка поездов.
Как сообщили в пресс-службе метрополитена, в 8:10 на Салтовской линии состав не смог самостоятельно отправиться по технической причине.
Электропоезд был сдан в депо.
В 8:18 движение было восстановлено.
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