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19.09.2017  16:45   

В Харькове ремонтируют подъездные дороги

Возле домов по улице Светлой, 13-А и 13-Б, в Московском районе Харькова демонтируют старый, разрушенный бордюрный камень, и на его место коммунальщики устанавливают новый.


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Пешеходные зоны в этом дворе были в ужасном состоянии, делятся местные жители. Причиной тому погреба у соседней пятиэтажки.
 
«В свое время погреба стали делать. Раскопали, а потом глину не убрали, а надо было бы убрать, и тогда бы тротуар был нормальный. А когда его сделали - отличный был тротуар. Просто надо делать так, работу сделал и за собой убрал, потому, что это наше все и делается для нас, для всех», - говорит местный житель Игорь.
 
Дорожники в планах капитального ремонта установят 600 метров погонных бордюрного камня и около полутысячи метров поребрика. Общая площадь тротуаров в этом дворе, по словам коммунальщиков, около 300 квадратных метров. Сейчас уже вырисовывается одна из пешеходных дорожек, ее засыпали щебнем, гранотсевом и трамбуют. Немало жалоб было у местных жителей и на саму внутриквартальную дорогу во дворе. Она также в планах восстановления.
 
«Скорая здесь застревала, и проехать не могла. Ямы глубокие, водители просто отказывались ехать потому, что машина сядет. Вообще заезжали, но тяжело было. Ребята стараются, видно что и задерживаются и стараются сделать», - делится местный житель Михаил.
 
«Дорога была в ужасном состоянии, такое впечатление, что мы живем в глубокой деревне, хоть в галошах ходи. А сейчас, слава Богу, все нормально, надеемся, что сделают», - добавляет местная жительница Галина.
 
К асфальтированию внутриквартальной дороги и пешеходных зон дорожники планируют приступить уже в начале следующей недели. Обещают устелить не менее 200 тонн свежего и качественного асфальта.

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Тэги:  дороги, ремонт, харьков
 
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