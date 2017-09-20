 
Главная Новости Дороги и транспорт На проспекте Льва Ландау ограничено движение транспорта
20.09.2017  10:38   

На проспекте Льва Ландау ограничено движение транспорта

Движение транспорта по пр. Льва Ландау (коммунальный путепровод) ограничено с 20 сентября по 30 декабря.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией транспортных сооружений на пр. Льва Ландау.
 
На этот период будет обеспечен беспрепятственный пропуск городского пассажирского транспорта и организован объезд транспорта по свободной от выполнения работ полосе.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.09 Дороги и транспорт Трамвай №27 временно изменил маршрут 18.09 Дороги и транспорт Улицу Героев Труда частично перекроют 15.09 Дороги и транспорт Движение по улице Квитки-Основьяненко в воскресенье будет запрещено
 
 

Видео

22 сентября в Харькове состоится IX Международный экономический форум
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 