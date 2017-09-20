20.09.2017 19:17

Трамвай №5 временно изменит маршрут

Движение трамваев по пр. Московскому, на участке от ул. Академика Павлова до ул. Морозова, будет запрещено с 10:00 до 15:00 21 сентября.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети по пр. Московскому.

На этот период трамвай №5 будет курсировать так: разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии.