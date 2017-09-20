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20.09.2017  19:17   

Трамвай №5 временно изменит маршрут

Движение трамваев по пр. Московскому, на участке от ул. Академика Павлова до ул. Морозова, будет запрещено с 10:00 до 15:00 21 сентября.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети по пр. Московскому. 
 
На этот период трамвай №5 будет курсировать так: разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, московский, трамвай, харьков
 
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