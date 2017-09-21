21.09.2017 13:55

Движение по улице Ляли Убийвовк будет временно запрещено

Движение транспорта по ул. Ляли Убийвовк - на участке от ул. Клочковской до ул. Артиллерийской – будет запрещено с 8:00 22 сентября до 22:00 23 сентября.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией улицы Клочковской.

Объехать закрытый участок дороги можно будет следующим образом: ул. Целиноградская - ул. Ахсарова/ул. Алексеевская.

В это время автобус №245э будет объезжать следующим образом:

при движении в направлении ст. м. «Алексеевская»: ул. Клочковская - пр. Победы - ул. Ахсарова - ул. Целиноградская;

при движении в сторону центра города: ул. Целиноградская - ул. Ахсарова - пр. Победы - ул. Клочковская и далее по маршруту.