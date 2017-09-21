Движение по улице Ляли Убийвовк будет временно запрещено

Движение транспорта по ул. Ляли Убийвовк - на участке от ул. Клочковской до ул. Артиллерийской – будет запрещено с 8:00 22 сентября до 22:00 23 сентября.
Гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, сегодня могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
В 1982 году Генеральная Ассамблея провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.
влажн.:
давл.:
ветер: