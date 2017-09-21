Троллейбус №11 и 27 временно изменят маршрут движения

Движение транспорта по пр. Ново-Баварскому - на участке от ул. Даргомыжского до ул. Китаенко – будет ограничено с 9:00 до 21:00 22 сентября.
Гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, сегодня могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
В 1982 году Генеральная Ассамблея провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.
влажн.:
давл.:
ветер: