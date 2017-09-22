22.09.2017 11:14

На Сумской ограничат движение транспорта

Движение транспорта и пешеходов по ул. Сумской, на участке от дома №13 до пер. Грабовского при движении к ул. Мечникова, будет ограничено с 7:00 25 сентября до 19:00 30 сентября.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом фасада нежилого здания №11 по ул. Сумской.

На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.