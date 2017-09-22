На Сумской ограничат движение транспорта

Движение транспорта и пешеходов по ул. Сумской, на участке от дома №13 до пер. Грабовского при движении к ул. Мечникова, будет ограничено с 7:00 25 сентября до 19:00 30 сентября.
Гороскоп предвещает успех тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. Звезды будут склонять к ясности во всем, начиная от мыслей в голове и заканчивая отношениями с близкими людьми.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Праздник впервые отметили 22 сентября 2001 года, в день 60-й годовщины с начала подпольно-партизанского движения в Украине в годы Второй мировой войны.
влажн.:
давл.:
ветер: