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22.09.2017  11:14   

На Сумской ограничат движение транспорта

Движение транспорта и пешеходов по ул. Сумской, на участке от дома №13 до пер. Грабовского при движении к ул. Мечникова, будет ограничено с 7:00 25 сентября до 19:00 30 сентября.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с  ремонтом фасада нежилого здания №11 по ул. Сумской.
 
На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  транспорт, сумская, харьков
 
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