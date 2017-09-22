22.09.2017 17:15

По Ново-Баварскому проспекту завтра не будут ходить троллейбусы

Движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко, пр. Любови Малой до ул. Дудинской, будет запрещено с 9:00 до 21:00 23 сентября.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом Ново-Баварского проспекта.

В это время троллейбусы № 11 и 27 будут курсировать так: разворотный круг «ул. Новый Быт» - ул. Холодногорская - ул. Дудинской - пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.