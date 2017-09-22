В воскресенье трамвай №6 изменит маршрут

Движение трамваев по ул. Университетской, ул. Грековской, пер. Рыбасовском и пр. Московском - от пл. Конституции до пл. Защитников Украины - будет запрещено с 9:00 до 18:00 24 сентября.
Гороскоп предвещает успех тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. Звезды будут склонять к ясности во всем, начиная от мыслей в голове и заканчивая отношениями с близкими людьми.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Праздник впервые отметили 22 сентября 2001 года, в день 60-й годовщины с начала подпольно-партизанского движения в Украине в годы Второй мировой войны.
влажн.:
давл.:
ветер: