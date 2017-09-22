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22.09.2017  18:49   

В воскресенье трамвай №6 изменит маршрут

Движение трамваев по ул. Университетской, ул. Грековской, пер. Рыбасовском и пр. Московском - от пл. Конституции до пл. Защитников Украины - будет запрещено с 9:00 до 18:00 24 сентября.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайной остановки «Площадь Бугримовой».
 
На этот период трамвай №6 будет курсировать так: разворотный круг «602 м/р» - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, трамвай, харьков
 
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