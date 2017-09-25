Гройсман отреагировал на обращение харьковских депутатов

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов воздушных судов в нескольких аэропортах восточного региона Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Вопрос ограничения полетов для европейских авиакомпаний в аэропорты Харьков, Днепр и Запорожье был поднят Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) из-за близости указанных аэропортов к зоне АТО.
Министерству инфраструктуры поручено совместно с другими министерствами и ведомствами отработать обоснованные предложения и предоставить соответствующие объяснения EASA с целью недопущения того, чтобы стратегически важные для Украины аэропорты оказались в фактической авиационной изоляции.
Ранее сообщалось, что депутаты Харьковского горсовета обратились к премьер-министру с просьбой не допустить закрытия воздушного пространства над Харьковом.
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