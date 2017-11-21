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21.11.2017  19:18   

По переулку Переяславскому ограничено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Переяславскому и на углу ул. Лозовской ограничено по 17 декабря.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ликвидацией утечки газа.
 
На этот период движение транспорта осуществляеться по свободной от выполнения работ полосе. 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков, транспорт
 
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