22.11.2017 19:27

Трамваи №5 и 6 на две недели изменили маршруты

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пл. Конституции до пер. Короленко по полосе движения от пер. Короленко в сторону пл. Конституции, запрещено с 21 ноября по 7 декабря.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.

Также с 21 ноября по 7 декабря запрещено движение трамваев по пр. Московскому, на участке от пл. Защитников Украины до пл. Конституции, пл. Конституции, пл. Павловской, на участке от пл. Конституции до ул. Университетской. На этот период трамвай №5 и 6 курсируют следующим образом:

№5: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - ул. Морозова - ул. Московский - пл. Защитников Украины -ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «ул. Одесская»;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.