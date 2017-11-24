24.11.2017 15:43

В Харькове подорожает проезд в электротранспорте

Городской совет дал разрешение коммунальным предприятиям, которые занимаются пассажирскими перевозками, подготовить расчеты на повышение тарифов на проезд в городском электротранспорте.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 24 ноября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По его словам, на этих предприятиях не хватает около 400 работников, в первую очередь, водителей и вагоновожатых для работы в трамваях и троллейбусах. Также в кадрах нуждается Харьковский метрополитен. Для того, чтобы сохранить кадровый состав и привлечь новых людей, с января 2018 года планируется повысить им уровень заработной платы.

Евгений Водовозов сообщил, что на сегодняшний день средняя зарплата в троллейбусных депо составляет около 6 тыс. грн, в трамвайных - 6,5 тыс. грн.

«Повышение заработной платы, как бы нам этого ни хотелось избежать, потянет за собой повышение стоимости проезда. Потому что это одна из основных составляющих себестоимости, как стоимость электроэнергии и содержание подвижного состава. К нам с инициативой вышли коммунальные предприятия, которые донесли ситуацию, в которой они сегодня находятся, и мы дали им разрешение готовить расчеты на повышение тарифов», - сообщил Евгений Водовозов.

Он отметил, что тарифы на проезд в трамваях, троллейбусах и метро не повысятся с начала 2018 года. «Мы просчитаем все варианты, получим расчеты, на сколько надо повысить заработную плату, и поймем окончательные цифры. Думаю, это будет ближе к весне следующего года», - отметил заместитель городского головы.