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24.11.2017  17:00   

От «Героев Труда» на Северную Салтовку пустят троллейбус

В Харькове построят троллейбусную линию, которая окончательно замкнет круг Северной Салтовки и позволит доехать на троллейбусе от станции метро «Героев Труда» до улицы Натальи Ужвий.


// gortransport.kharkov.ua

Об этом сегодня, 24 ноября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

Также, по его словам, в следующем году ожидается закупка нового подвижного состава для двух троллейбусных депо за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка на общую сумму 20 млн евро.

«Мы планируем закупить новые низкопольные троллейбусы. Для города они очень нужны, особенно это актуально с учетом продолжения строительства Алексеевской линии метро. Сколько их будет точно, пока сказать нельзя, должны пройти тендеры. Но мы рассчитываем получить примерно 120 единиц», - сказал Евгений Водовозов.

Напомним, что в этом году в городе закупили десять новых троллейбусов чешского производства, которые уже курсируют по Харькову.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  троллейбус, харьков
 
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