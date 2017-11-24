От «Героев Труда» на Северную Салтовку пустят троллейбус

В Харькове построят троллейбусную линию, которая окончательно замкнет круг Северной Салтовки и позволит доехать на троллейбусе от станции метро «Героев Труда» до улицы Натальи Ужвий.
Об этом сегодня, 24 ноября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.
Также, по его словам, в следующем году ожидается закупка нового подвижного состава для двух троллейбусных депо за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка на общую сумму 20 млн евро.
«Мы планируем закупить новые низкопольные троллейбусы. Для города они очень нужны, особенно это актуально с учетом продолжения строительства Алексеевской линии метро. Сколько их будет точно, пока сказать нельзя, должны пройти тендеры. Но мы рассчитываем получить примерно 120 единиц», - сказал Евгений Водовозов.
Напомним, что в этом году в городе закупили десять новых троллейбусов чешского производства, которые уже курсируют по Харькову.
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В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
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