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24.11.2017  16:45   

В городе реконструируют еще несколько трамвайных переездов

Работы по реконструкции трамвайных переездов продолжатся в Харькове в 2017-2018 годах.


city.kharkov.ua
Как сообщил сегодня, 24 ноября, в пресс-центре Харьковского городского совета заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, в начале декабря планируется восстановить всю схему движения трамваев по ул. Клочковской, кроме участка возле Московского проспекта, где необходимо заменить водопроводную трубу, но и этот участок откроют через две-три недели.
 
Сейчас заканчиваются работы в районе ул. Евгения Котляра и ул. Большой Панасовской. Евгений Водовозов рассказал, что переезды с улиц Клочковской и Большой Панасовской до Новоивановского моста реконструированы, завершаются работы и на самом мосту. Также завершается частичная перекладка рельсов по ул. Клочковской – на участке от Ивановского моста до супермаркета «Рост». Также в этом году продолжится реконструкция трамвайных переездов по ул. Котлова.
 
В планах на 2018 год – реконструкция переездов на перекрестке улиц Шевченко и Матюшенко, пр. Тракторостроителей и ул. Героев Труда, завершение работ на пересечении улиц Москалевской и Гольдберговской,  Гольдберговской и Рыбасовской. Планируется реконструировать переезды по всей ул. Евгения Котляра до ул. Полтавский Шлях, на ул. Большой Панасовской в сторону Благовещенского рынка, по Московскому проспекту – от пл. Конституции до пл. Восстания. «Еще очень много планов. Постараемся все выполнить», - отметил вице-мэр.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  реконструкция, трамвай, переезд, харьков
 
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