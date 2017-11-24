В следующем году на «Индустриальной» откроют автобусный терминал

Новый автобусный терминал возле ст. м. «Индустриальная» планируют открыть в 2018 году.
Об этом сегодня, 24 ноября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.
Он отметил, что это будет терминал такого же типа, как возле ст. м. «Героев Труда», - с посадочными площадками и кассами по продаже билетов.
«Это будет наша внутренняя малая автостанция на популярном направлении, с большим количеством автобусов. Мы хотим свести весь пригородный автотранспорт, как сделали это на Салтовке, в одно место. Это будет очень удобно для людей, приезжающих в город: одни вышли и тут же спустились в метро, другие, если нужно, - воспользовались городским наземным транспортом», - сказал Евгений Водовозов.
Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать его ярким и запоминающимся.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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