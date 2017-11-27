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27.11.2017  17:13   

Лоукостом в Германию - «Wizz Air» возобновляет полеты из Харькова

Авиакомпания «Wizz Air» возобновит авиасообщение с Харьковом с 5 апреля 2018 года.


// city.kharkov.ua

Уже сейчас на сайте авиакомпании можно приобрести билет до города Дортмунд (Германия). Планируется, что из Харькова туда будут летать самолеты два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. А с 20 июня - по средам и воскресеньям - «Wizz Air» запустит рейс Харьков-Катовице (Польша). Приобрести билет в Германию в одну сторону можно от 869 грн, а в польский город - минимум за 579 грн.

В «Wizz Air» сообщили, в 2018 году компания предложит более 1,8 млн посадочных мест на украинских маршрутах.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  лоукост, wizz air, харьков
 
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