27.11.2017 19:39

Троллейбус №7 временно не будет ходить

Движение троллейбусов по ул. Плиточной и ул. Шариковой будет запрещено с 10:00 до 12:00 28 ноября.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со сносом сухостойных деревьев.

В этот период троллейбус №7 ходить не будет.