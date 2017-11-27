Троллейбус №7 временно не будет ходить

Движение троллейбусов по ул. Плиточной и ул. Шариковой будет запрещено с 10:00 до 12:00 28 ноября.
Звезды обещают спокойствие и тишину. Любые виды интеллектуального отдыха подойдут. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
влажн.:
давл.:
ветер: