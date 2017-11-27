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27.11.2017  19:39   

Троллейбус №7 временно не будет ходить

Движение троллейбусов по ул. Плиточной и ул. Шариковой будет запрещено с 10:00 до 12:00 28 ноября.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со сносом сухостойных деревьев.
 
В этот период троллейбус №7 ходить не будет.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, троллейбус, харьков
 
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