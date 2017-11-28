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28.11.2017  18:21   

Возле стадиона «Металлист» перекроют движение

Движение транспорта по пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 17:30 до 22:00 29 ноября.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча чемпионата Украины по футболу между командами ФК «Шахтер» и ФК «Верес».
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  металлист, транспорт, шахтер, харьков
 
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