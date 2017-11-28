28.11.2017 18:21

Возле стадиона «Металлист» перекроют движение

Движение транспорта по пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 17:30 до 22:00 29 ноября.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча чемпионата Украины по футболу между командами ФК «Шахтер» и ФК «Верес».