29.11.2017 17:29

С 1 декабря льготники смогут пользоваться наземным электротранспортом и метро по удостоверениям и старым картам

С введением в Харькове с 1 декабря системы единого электронного билета «Eticket» харьковчане льготных категорий будут ездить в трамваях, троллейбусах и метро по удостоверениям и картам льготного проезда старого образца.



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Об этом сегодня, 29 ноября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

«Те люди, у кого была карта льготного проезда в метрополитене, они смогут ею пользоваться и в метро, и в наземном электротранспорте. У кого карты не было, пользуются своими удостоверениями. О времени и местах, где они смогут получить новые карты льготного проезда, мы сообщим дополнительно. Сейчас мы занимаемся этим вопросом, потому что, если сейчас направить людей в районные управления труда и социальной защиты - возникнет ажиотаж. Мы хотим сделать этот процесс удобным и комфортным для харьковчан», - подчеркнул Евгений Водовозов.



По его словам, сегодня ведутся переговоры со многими банками, чтобы сделать этот процесс максимально комфортным и быстрым.



Отметим, сейчас в Департаменте инфраструктуры рассматривается и будет утверждена форма единого электронного билета, льготных карт и разовых билетов для проезда в трамваях, троллейбусах и метро. Также по городу уже запускают терминалы выдачи проездных карт.



Напомним, с 1 декабря Харьков переходит на систему единого электронного билета. Сначала ее запустят в наземном электротранспорте, а с 1 января - в Харьковском метрополитене. Приобрети и пополнить проездные карты на сумму до 500 грн можно будет через специальные терминалы, которые будут установлены на остановках наземного транспорта и в вестибюлях метро.