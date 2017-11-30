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30.11.2017  11:59   

Возле стадиона «Металлист» будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 15:00 до 20:00 2 декабря.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча чемпионата Украины по футболу между командами ФК «Шахтер» и ФК «Верес».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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