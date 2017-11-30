Возле стадиона «Металлист» будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 15:00 до 20:00 2 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча чемпионата Украины по футболу между командами ФК «Шахтер» и ФК «Верес».
Осторожнее в желаниях и поступках: непредсказуемость, спонтанность и максимализм во всем – звездный «подарок» на сегодняшний день.
Последний осенний день будет пасмурным и промозглым. Ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, гололед, на дорогах гололедица.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
влажн.:
давл.:
ветер: