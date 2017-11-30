30.11.2017 11:59

Возле стадиона «Металлист» будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 15:00 до 20:00 2 декабря.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча чемпионата Украины по футболу между командами ФК «Шахтер» и ФК «Верес».