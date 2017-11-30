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30.11.2017  18:21   

С 1 декабря Харьков переходит на единый электронный билет

Система единого электронного билета вводится в Харькове с завтрашнего дня, 1 декабря.


dozor.kharkov.ua
Как сообщил сегодня, 30 ноября, заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, сначала систему запустят в наземном электротранспорте, а с 1 января - в Харьковском метрополитене.
 
«Пока будут работать одновременно две системы – старая и новая. Завтра пассажир, который еще не купил в терминале карточку, может зайти в троллейбус или трамвай и купить разовый билет у кондуктора. Со временем бумажный билет можно будет купить только на остановке. Мы отводим на это 3-4 месяца, то есть у пассажиров будет возможность определиться, как им удобнее оплачивать проезд», - отметил Евгений Водовозов.
 
По его словам, из 323 терминалов, установленных на остановках общественного транспорта, уже работают почти все – осталось подключить около 30 единиц, и это будет сделано до завтра. Терминалы установлены примерно в тех местах, где когда-то стояли киоски по продаже билетов. В случае необходимости будут устанавливаться дополнительные терминалы.
 
В трамваях и троллейбусах будут работать по три валидатора для единого электронного билета, но только в первом – возле водителя – можно будет отсканировать бумажный билет.
 
«Думаю, у многих появится соблазн не платить за проезд, когда начнет работу новая система. Но я советовал бы харьковчанам оплачивать проезд как положено, иначе это может закончиться штрафом. Кондукторы и контролеры будут работать, как и раньше. По сути, с завтрашнего дня просто добавляется еще один способ оплаты. Но постепенно мы перейдем на новую систему. Наша глобальная цель – учет всех пассажиров, в том числе льготников, понимание пассажиропотока, улучшение качества маршрутной сети», - отметил Евгений Водовозов.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  билет, система, единый, харьков, электронный
 
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