30.11.2017 18:21

С 1 декабря Харьков переходит на единый электронный билет

Система единого электронного билета вводится в Харькове с завтрашнего дня, 1 декабря.



dozor.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 30 ноября, заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, сначала систему запустят в наземном электротранспорте, а с 1 января - в Харьковском метрополитене.

«Пока будут работать одновременно две системы – старая и новая. Завтра пассажир, который еще не купил в терминале карточку, может зайти в троллейбус или трамвай и купить разовый билет у кондуктора. Со временем бумажный билет можно будет купить только на остановке. Мы отводим на это 3-4 месяца, то есть у пассажиров будет возможность определиться, как им удобнее оплачивать проезд», - отметил Евгений Водовозов.

По его словам, из 323 терминалов, установленных на остановках общественного транспорта, уже работают почти все – осталось подключить около 30 единиц, и это будет сделано до завтра. Терминалы установлены примерно в тех местах, где когда-то стояли киоски по продаже билетов. В случае необходимости будут устанавливаться дополнительные терминалы.

В трамваях и троллейбусах будут работать по три валидатора для единого электронного билета, но только в первом – возле водителя – можно будет отсканировать бумажный билет.