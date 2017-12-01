01.12.2017 17:18

Первый день работы E-ticket: харьковчане купили около 7,5 тысяч карточек

Около 7,5 тыс. карточек и 22,5 тыс. разовых билетов для проезда в наземном электротранспорте приобрели в Харькове сегодня, 1 декабря, в день запуска системы единого электронного билета.



dozor.kharkov.ua

Такие данные по состоянию на 15:00 озвучил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По его словам, можно сказать, что для полуторамиллионого города старт прошел успешно, учитывая предполагаемые для первых дней запуска технические неполадки и не предполагаемые случаи вандализма.

Евгений Водовозов отметил, что единичные сбои, как при запуске большого технического процесса, были, но это микро-проблемы, которые устраняются.

«Система выдавала не совсем корректные данные на разовом билете, оператор это устранил, систему перегрузили, потом пару часов был сбой работы терминалов, сейчас все работает. Мы ожидали, что такое может произойти, ничего катастрофического не случилось. Именно поэтому мы на несколько месяцев, на переходный период, оставили старую систему, которая работала ранее. Нельзя в полуторамиллионом городе по щелчку пальцев перейти на новую систему, есть переходной период, есть системные вещи. Мы покупаем телефон, на него приходят обновления, мы их загружаем, а потом они еще дорабатываются крупными компаниями», - сказал Евгений Водовозов.

Вице-мэр отметил, что за работой системы следят, если что-то происходит, специалисты выезжают на место и чинят поломку. Он попросил харьковчан быть внимательнее друг к другу и не допускать случаев вандализма. Сегодня в нескольких трамваях была повреждена проводка валидаторов, один терминал раскрасили, в другом место для пополнения карты залили клеем, в отверстие для получения карт бросили окурки.

«Хотелось бы еще раз обратиться к харьковчанам: когда вы наносите ущерб чему-то, вы наносите ущерб себе, это ваша собственность. Были всевозможные некрасивые, некорректные и недостойные харьковчан вещи. Хочется верить, что это сделали не харьковчане», - сказал Евгений Водовозов.

Также он попросил горожан, что в случае, если они не воспользовались системой единого электронного билета, оплачивать проезд у водителей и кондукторов.

«Первый день показал: все работает, ажиотажа, очередей нет. Валидаторы работают, опертивно устраняем неполадки. С понедельника будем иметь статистику, как работает система», - отметил вице-мэр.