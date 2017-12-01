Трамвай №1 возвращается на маршрут

Трамвай №1 возобновляет движение по ул. Евгения Котляра, на участке от Южного вокзала до ул. Большой Панасовской, и по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до Ивановки, с 5:30 2 декабря.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Первый зимний день будет облачным, дождливым и теплым. Утром туман, видимость 200-500 м. Днем порывы ветра до 15-24 м/с.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
влажн.:
давл.:
ветер: