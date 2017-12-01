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01.12.2017  17:50   

Трамвай №1 возвращается на маршрут

Трамвай №1 возобновляет движение по ул. Евгения Котляра, на участке от Южного вокзала до ул. Большой Панасовской, и по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до Ивановки, с 5:30 2 декабря.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением работ по капитальному ремонту трамвайных путей.
 
Таким образом, трамвай №1 будет ходить по основному пути движения.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, харьков
 
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