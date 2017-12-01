01.12.2017 18:46

Трамвай №6 частично возобновит путь следования

Трамвай №6 частично возобновит путь следования с 2 по 7 декабря.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского. На этот период запрещено движение трамваев по пр. Московскому, на участке от пл. Защитников Украины до пл. Конституции, на пл. Конституции, пл. Павловской, на участке от пл. Конституции до ул. Университетской по направлению к центру.

Таким образом, трамваи будут ходить следующим образом:

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

в обратном направлении: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская - пл. Конституции - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - 602 м/р.

№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - ул. Морозова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская.