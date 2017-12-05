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05.12.2017  11:23   

По Клочковской снова ходят трамваи

Движение трамвая №20 возобновлено с 5 декабря.


// city.kharkov.ua

Пока трамвай курсирует через Новоивановский мост. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей на ул. Клочковской, на участке от пер. Рыбасовского до Новоивановского моста.

В связи с этим трамвай №20 ходит по такому маршруту: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы – разворотный круг «Малая Даниловка».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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