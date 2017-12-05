Движение трамваев по улице Большой Панасовской, на участке от разворотного круга «Ивановка» до Новоивановского моста, запрещено с 9:30 до 16:00 5 и 6 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта трамвайных путей по ул. Большой Панасовской.
Трамвай №1 временно не ходит.
День буквально создан для того, чтобы провести день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом для вас месте будут как никогда актуальны.
В Харьков пришло похолодание: осторожнее – подмоченные дождем тротуары подмерзнут. Возможен мелкий снег, легкий ветер.
Сегодня во всем мире чествуют волонтеров, а в Украине поздравляют работников статистики.
влажн.:
давл.:
ветер: