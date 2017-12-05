05.12.2017 11:56

Трамвай №1 временно не ходит

Движение трамваев по улице Большой Панасовской, на участке от разворотного круга «Ивановка» до Новоивановского моста, запрещено с 9:30 до 16:00 5 и 6 декабря.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта трамвайных путей по ул. Большой Панасовской.



Трамвай №1 временно не ходит.