Во время матча Лиги чемпионов перекроют проезд вокруг «Металлиста»

6 декабря на стадионе «Металлист» состоится футбольный матч Лиги Чемпионов УЕФА «Шахтер» (Донецк, Украина) - «Манчестер Сити» (Манчестер, Великобритания).
В патрульной полиции сообщили, что для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения футбольного матча (с 19:00) будет ограничено движение по ближайшим к стадиону улицам, а именно:
– по улице Державинской: от проспекта Гагарина до улицы Плехановской;
–по улице Храмовой к переулку Власовскому.
В целом для обеспечения общественной безопасности во время спортивного мероприятия будут привлечены около 200 сотрудников патрульной полиции Харькова.
День буквально создан для того, чтобы провести день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом для вас месте будут как никогда актуальны.
В Харьков пришло похолодание: осторожнее – подмоченные дождем тротуары подмерзнут. Возможен мелкий снег, легкий ветер.
Сегодня во всем мире чествуют волонтеров, а в Украине поздравляют работников статистики.
влажн.:
давл.:
ветер: