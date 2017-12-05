05.12.2017 12:29

Во время матча Лиги чемпионов перекроют проезд вокруг «Металлиста»

6 декабря на стадионе «Металлист» состоится футбольный матч Лиги Чемпионов УЕФА «Шахтер» (Донецк, Украина) - «Манчестер Сити» (Манчестер, Великобритания).



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В патрульной полиции сообщили, что для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения футбольного матча (с 19:00) будет ограничено движение по ближайшим к стадиону улицам, а именно:



– по улице Державинской: от проспекта Гагарина до улицы Плехановской;

–по улице Храмовой к переулку Власовскому.



В целом для обеспечения общественной безопасности во время спортивного мероприятия будут привлечены около 200 сотрудников патрульной полиции Харькова.