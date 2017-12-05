05.12.2017 17:50

На маршруте трамвая №20 реконструировали несколько крупных переездов

Сегодня, 5 декабря, возобновил движение трамвай №20. Этому предшествовала масштабная реконструкция трамвайных переездов.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, реконструкция была проведена в несколько этапов. Сначала реконструировали переезды ул. Клочковская - спуск Клочковский, ул. Клочковская - пр. Победы, ул. Клочковская – ул. Новгородская. Позже рабочие приступили к капитальному ремонту путей на ул. Большой Панасовской, после чего была выполнена реконструкция двух переездов: ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская, ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост. На третьем этапе капитальный ремонт путей был выполнен по ул. Конева – на участке от Нетеченской набережной до ул. Полтавский Шлях, а после был реконструирован трамвайный переезд: ул. Полтавский Шлях – ул. Конева.

Таким образом, сейчас для проезда трамваев маршрута №20 открыты улицы Конева, Полтавский Шлях, Евгения Котляра, Большая Панасовская, Новоивановский мост. По мосту трамвай будет курсировать до завершения капитального ремонта путей на ул. Клочковской – на участке от пер. Рыбасовского до Новоивановского моста.

На прежний маршрут с конечной остановкой на пр. Победы трамвай вернется, когда там завершат ремонтные работы и реконструируют контактную сеть на пересечении ул. Клочковская – пр. Победы (также сеть реконструировали на переезде ул. Клочковсая - спуск Клочковский). В следующем году планируется выполнить капитальный ремонт путей по ул. Евгения Котляра - от ул. Полтавский Шлях до ул. Большой Панасовской.

Реконструкцию трамвайных перездов в Харькове проводят по современным технологиям - с полной заменой рельсового полотна и возможностью увеличить или уменьшить траекторию поворота. Капитальный ремонт предусматривает замену участков путей.

Напомним, что сейчас трамвай №20 курсирует по такому маршруту: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы – разворотный круг «Малая Даниловка».