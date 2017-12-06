Сегодня метро будет работать на час дольше

Харьковский метрополитен будет работать до 1:00 7 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча Лиги чемпионов УЕФА между ФК «Шахтер» и «Манчестер Сити» (Англия).
Автобусные перевозчики также обеспечат работу пассажирского автотранспорта от станций метро по основным направлениям до 1:00 7 декабря.
Движение транспорта по ул. Молочной, на участке от пр. Московского до пр. Гагарина, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, в пер. Власовском будет запрещено с 19:00 6 декабря до 00:30 7 декабря.
На этот период движение автобусов будет организовано следующим образом:
№68э и 232э: изменят конечную остановку «Ст. метро «Метростроителей» и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. метро «Проспект Гагарина»;
№260э: сократит путь следования и изменит конечную остановку следующим образом: ул. Плехановская – ст. м. «Завод им. Малышева»; высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева».
Другие автобусы будут объезжать закрытые улицы следующим образом:
№11э: ул. Вернадского – ул. Маломясницкая – пр. Гагарина – пл. Героев Небесной Сотни – пр. Московский и далее по маршруту;
№211э (по направлению к ул. Академика Павлова): ул. Гольдберговская – пер. Молчановский – пр. Гагарина – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – пр. Московский и далее по маршруту;
(по направлению к ул. Гольдберговской): пр. Московский – Гимназическая набережная – ул. Вернадского – пр. Гагарина – ул. Гольдберговская и далее по маршруту;
№231э: пр. Московский – ул. Академика Павлова и далее по маршруту;
№244э: пр. Московский – ул. Полевая и далее по маршруту;
№251э: пр. Московский – ул. Богдана Хмельницкого – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Полевая – ул. Плехановская и далее по маршруту.
Также с 19:00 6 декабря до 00:30 7 декабря будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии. В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:
№5: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская.
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
влажн.:
давл.:
ветер: