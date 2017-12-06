06.12.2017 11:58

Сегодня метро будет работать на час дольше

Харьковский метрополитен будет работать до 1:00 7 декабря.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча Лиги чемпионов УЕФА между ФК «Шахтер» и «Манчестер Сити» (Англия).

Автобусные перевозчики также обеспечат работу пассажирского автотранспорта от станций метро по основным направлениям до 1:00 7 декабря.

Движение транспорта по ул. Молочной, на участке от пр. Московского до пр. Гагарина, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, в пер. Власовском будет запрещено с 19:00 6 декабря до 00:30 7 декабря.

На этот период движение автобусов будет организовано следующим образом:



№68э и 232э: изменят конечную остановку «Ст. метро «Метростроителей» и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. метро «Проспект Гагарина»;



№260э: сократит путь следования и изменит конечную остановку следующим образом: ул. Плехановская – ст. м. «Завод им. Малышева»; высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева».



Другие автобусы будут объезжать закрытые улицы следующим образом:



№11э: ул. Вернадского – ул. Маломясницкая – пр. Гагарина – пл. Героев Небесной Сотни – пр. Московский и далее по маршруту;



№211э (по направлению к ул. Академика Павлова): ул. Гольдберговская – пер. Молчановский – пр. Гагарина – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – пр. Московский и далее по маршруту;



(по направлению к ул. Гольдберговской): пр. Московский – Гимназическая набережная – ул. Вернадского – пр. Гагарина – ул. Гольдберговская и далее по маршруту;



№231э: пр. Московский – ул. Академика Павлова и далее по маршруту;



№244э: пр. Московский – ул. Полевая и далее по маршруту;



№251э: пр. Московский – ул. Богдана Хмельницкого – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Полевая – ул. Плехановская и далее по маршруту.



Также с 19:00 6 декабря до 00:30 7 декабря будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии. В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:



№5: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская.