Из-за строительства метро меняется схема движения транспорта на Алексеевке

С 8:00 7 декабря запрещается движение транспортных средств по проспекту Людвига Свободы на участке от дома №60 до Лозовеньковского проспекта.
На этом участке будут проводиться работы по сооружению тоннелей соединительной ветви электродепо «Алексеевское» с третьей линией Харьковского метрополитена, сообщили в городской диспетчерской службе.
Запрет на движение транспорта продлится до завершения строительных работ по сооружению тоннелей соединительной ветви.
На этот период времени организуется объезд закрытого участка упроспекта Людвига Свободы по временной объездной дороге, согласно схеме организации дорожного движения, согласованной в установленном порядке с подразделениями Национальной полиции.
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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