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06.12.2017  11:03   

Из-за строительства метро меняется схема движения транспорта на Алексеевке

С 8:00 7 декабря запрещается движение транспортных средств по проспекту Людвига Свободы на участке от дома №60 до Лозовеньковского проспекта.


// Городской Дозор

На этом участке будут проводиться работы по сооружению тоннелей соединительной ветви электродепо «Алексеевское» с третьей линией Харьковского метрополитена, сообщили в городской диспетчерской службе.

Запрет на движение транспорта продлится до завершения строительных работ по сооружению тоннелей соединительной ветви.

На этот период времени организуется объезд закрытого участка упроспекта Людвига Свободы по временной объездной дороге, согласно схеме организации дорожного движения, согласованной в установленном порядке с подразделениями Национальной полиции.

Тэги:  движение, харьков
 
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