07.12.2017 10:44

Начало Московского проспекта закрыто для транспорта: как ходят трамваи

С 7 по 18 декабря запрещено движение транспорта по Московскому проспекту, на участке от площади Конституции до переулка Короленко по полосе движения от переулка Короленко в сторону площади Конституции.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.



Также с 7 по 18 декабря запрещено движение трамваев по Московскому проспекту от площади Защитников Украины до площади Конституции, площади Конституции, площади Павловской от площади Конституции до улицы Университетской по направлению к центру.



На этот период трамваи будут курсировать так:



трамвай №5: разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова -ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Кошкина – парк Машиностроителей – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «ул. Одесская»;



трамвай №6: разворотный круг «602 м/р» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал»;



в обратном направлении: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Московский – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 м/р».