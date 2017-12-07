Начало Московского проспекта закрыто для транспорта: как ходят трамваи

С 7 по 18 декабря запрещено движение транспорта по Московскому проспекту, на участке от площади Конституции до переулка Короленко по полосе движения от переулка Короленко в сторону площади Конституции.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.
Также с 7 по 18 декабря запрещено движение трамваев по Московскому проспекту от площади Защитников Украины до площади Конституции, площади Конституции, площади Павловской от площади Конституции до улицы Университетской по направлению к центру.
На этот период трамваи будут курсировать так:
трамвай №5: разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова -ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Кошкина – парк Машиностроителей – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «ул. Одесская»;
трамвай №6: разворотный круг «602 м/р» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал»;
в обратном направлении: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Московский – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 м/р».
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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