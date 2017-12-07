07.12.2017 16:29

На Южном вокзале отменены электрички

В связи с ремонтными работами на Люботинском узле железной дороги будет изменено расписание электропоездов.



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Об этом сообщает Status Quo со ссылкой на информацию станции «Харьков–пассажирский».



С 11 по 24 декабря будут отменены электропоезда:



Харьков – Огульцы (Лоботин) отправлением из Харькова в 12.12;



Харьков – Люботин (Мерчик) отправлением в 17.10;



Харьков – Люботин отправлением в 19.49.



С 12 по 25 декабря будут отменены электропоезда:



Харьков – Люботин отправлением из Харькова в 7.48;



Мерчик – Харьков прибытием в Харьков в 6.15;