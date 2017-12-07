 
Главная Новости Дороги и транспорт На Южном вокзале отменены электрички
07.12.2017  16:29   

На Южном вокзале отменены электрички

В связи с ремонтными работами на Люботинском узле железной дороги будет изменено расписание электропоездов.


// Facebook

Об этом сообщает Status Quo со ссылкой на информацию станции «Харьков–пассажирский».

С 11 по 24 декабря будут отменены электропоезда:

Харьков – Огульцы (Лоботин) отправлением из Харькова в 12.12;

Харьков – Люботин (Мерчик) отправлением в 17.10;

Харьков – Люботин отправлением в 19.49.

С 12 по 25 декабря будут отменены электропоезда:

Харьков – Люботин отправлением из Харькова в 7.48;

Мерчик – Харьков прибытием в Харьков в 6.15;

Тэги:  электричка, расписание, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.08 Дороги и транспорт На железной дороге сократили пригородные электрички на невыгодных маршрутах 29.03 Дороги и транспорт Через Харьковскую область пустили новый электропоезд 02.12 Дороги и транспорт Несколько пригородных электричек отменят в начале декабря
 
 

Видео

Строительство тоннелей к новому электродепо закончат ко Дню города 2018 года
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 