На Южном вокзале отменены электрички

В связи с ремонтными работами на Люботинском узле железной дороги будет изменено расписание электропоездов.
Об этом сообщает Status Quo со ссылкой на информацию станции «Харьков–пассажирский».
С 11 по 24 декабря будут отменены электропоезда:
Харьков – Огульцы (Лоботин) отправлением из Харькова в 12.12;
Харьков – Люботин (Мерчик) отправлением в 17.10;
Харьков – Люботин отправлением в 19.49.
С 12 по 25 декабря будут отменены электропоезда:
Харьков – Люботин отправлением из Харькова в 7.48;
Мерчик – Харьков прибытием в Харьков в 6.15;
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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