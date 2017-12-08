08.12.2017 13:14

На следующей неделе трамваи №12 и 20 возобновят движение

Трамвай №12 возобновит движение 11 декабря, а трамвай №20 будет курсировать по своему основному маршруту с 15 декабря.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, с 5 декабря трамвай №20 курсирует по временно измененному маршруту: Южный вокзал – Новоивановский мост – ул. Клочковская – Малая Даниловка. С 11 декабря маршрут трамвая будет пролегать через Центральный рынок.

Также с 11 декабря возобновит путь следования трамвай №12: Южный вокзал – Центральный рынок – Госпром – ул. Тринклера – парк имени Горького – Лесопарк.

А уже с 15 декабря восстанавливается движение трамваев по пр. Победы, и трамвай №20 будет следовать по основной трассе движения: Южный вокзал – Центральный рынок – ул. Клочковская – пр. Победы. При этом предусматривается заезд некоторых вагонов этого маршрута на разворотный круг «Малая Даниловка» (по особому графику) и работа маршрута №7 по трассе: Новоселовка - ул. Москалевская – ул. Конева – Южный вокзал.