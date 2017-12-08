08.12.2017 17:25

Трамвай №26 временно изменит маршрут, №16 и 16А - не будут ходить

Движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 9:00 до 17:00 9 и 10 декабря.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

На этот период движение трамваев №16, 16А и 26 будет организовано следующим образом:

№26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Матюшенко - ул. Веснина - парк им. Горького;

(в обратном направлении): парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ст.м. «Киевская» - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - разворотный круг «Юго-Восточный»;

№16 и 16А: не ходят.