Трамвай №26 временно изменит маршрут, №16 и 16А - не будут ходить

Движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 9:00 до 17:00 9 и 10 декабря.
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачны продуманные финансовые операции, совершаемые с прицелом на будущее.
Прохладная погода и туман ожидаются в Харькове в пятницу. Осадков синоптики не обещают.
Праздник был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».
влажн.:
давл.:
ветер: