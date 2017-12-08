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08.12.2017  17:25   

Трамвай №26 временно изменит маршрут, №16 и 16А - не будут ходить

Движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 9:00 до 17:00 9 и 10 декабря.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.
 
На этот период движение трамваев №16, 16А и 26 будет организовано следующим образом:
 
№26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Матюшенко - ул. Веснина - парк им. Горького;
 
(в обратном направлении): парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ст.м. «Киевская» - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - разворотный круг «Юго-Восточный»;
 
№16 и 16А: не ходят.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  героев труда, трамвай, харьков
 
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