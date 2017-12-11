ЮЖД отменила несколько электричек

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Гороскоп по знакам Зодиака на 11 декабря Сегодня стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 11 декабря Ночной дождь утром сменит мелкий снег, и погода протяжении почти всего дня будет оставаться пасмурной.