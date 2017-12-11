ЮЖД отменила несколько электричек

В расписание пригородных электричек внесены изменения.
Об этом сообщили Status Quo со ссылкой на станцию "Харьков-Пассажирский".
11 - 16 декабря отменены:
24 и 31 декабря, а также 7 января отменены:
25 декабря, а также 1 и 8 января назначены:
Сегодня стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
Ночной дождь утром сменит мелкий снег, и погода протяжении почти всего дня будет оставаться пасмурной.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
влажн.:
давл.:
ветер: