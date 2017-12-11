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11.12.2017  15:01   

ЮЖД отменила несколько электричек

В расписание пригородных электричек внесены изменения.


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Об этом сообщили Status Quo со ссылкой на станцию "Харьков-Пассажирский".

11 - 16 декабря отменены:

  • Харьков-Беляевка отправлением в 6.54;
  • Беляевка – Харьков прибытием в 13.07;
  • Харьков – Лозовая отправлением в 13.00;
  • Лозовая – Харьков прибытием в 19.01.

24 и 31 декабря, а также 7 января отменены:

  • Харьков – Лозовая отправлением в 12.55;
  • Лозовая – Харьков прибытием в 20.01.

25 декабря, а также 1 и 8 января назначены:

  • Харьков-Лозовая отправлением в 12.55;
  • Лозовая – Харьков прибытием в 20.01.
Тэги:  электричка, расписание, харьков
 
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