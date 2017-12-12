12.12.2017 13:01

Трамваи №16, 16А и 26 временно изменят маршрут

Движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 9:00 до 15:00 13 и 14 декабря.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей по ул. Шевченко.



На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:



трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк» - ул. Шевченко - ул. Матюшенко - ул. Веснина - разворотный круг «Парк им. Горького»;



в обратном направлении: без заезда на разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;



трамваи №16 и 16А - не ходят.