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12.12.2017  19:18   

Трамвай №1 не будет курсировать несколько часов

Движение трамваев по ул. Большой Панасовской - на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка» - будет запрещено с 9:30 до 16:00 13 декабря.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей.
 
В это время трамвай №1 курсировать не будет. 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамваи, ремонт, харьков
 
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