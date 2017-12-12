Трамвай №1 не будет курсировать несколько часов

Движение трамваев по ул. Большой Панасовской - на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка» - будет запрещено с 9:30 до 16:00 13 декабря.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного, зато идеален для общения и приятных знакомств. Только не переусердствуйте со сладким!
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков.
Наши предки посвящали этот день дому, в котором человек родился и вырос.
влажн.:
давл.:
ветер: