12.12.2017 19:18

Трамвай №1 не будет курсировать несколько часов

Движение трамваев по ул. Большой Панасовской - на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка» - будет запрещено с 9:30 до 16:00 13 декабря.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей.

В это время трамвай №1 курсировать не будет.