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13.12.2017  10:01   

На улице Харьковских Дивизий временно запрещено движение транспорта

На улице Харьковских Дивизий временно запрещено движение транспорта Движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Рыбалко до Стадионного проезда, запрещено с 8:00 до 17:00 13 декабря.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Харьковских Дивизий.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: бул. Юрьева, ул. Танкопия и других улицах.

Также с 8:00 до 17:00 13 декабря автобусы №227э, 267э курсирует так: ул. Харьковский Дивизий – ул. Танкопия – ул. Петра Григоренко – пр. Московский и далее по маршруту.

С 9:30 до 16:00 по ул. Харьковских Дивизий, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Парк «Зустріч», будет запрещено движение троллейбусов.

В связи с этим троллейбус №13 курсирует так: разворотный круг «Парк «Зустріч» – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины»;

в обратном направлении: разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» – ул. Броненосца «Потемкин» – пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Парк «Зустріч».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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