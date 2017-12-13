На улице Харьковских Дивизий временно запрещено движение транспорта Движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Рыбалко до Стадионного проезда, запрещено с 8:00 до 17:00 13 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Харьковских Дивизий.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: бул. Юрьева, ул. Танкопия и других улицах.
Также с 8:00 до 17:00 13 декабря автобусы №227э, 267э курсирует так: ул. Харьковский Дивизий – ул. Танкопия – ул. Петра Григоренко – пр. Московский и далее по маршруту.
С 9:30 до 16:00 по ул. Харьковских Дивизий, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Парк «Зустріч», будет запрещено движение троллейбусов.
В связи с этим троллейбус №13 курсирует так: разворотный круг «Парк «Зустріч» – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины»;
в обратном направлении: разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» – ул. Броненосца «Потемкин» – пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Парк «Зустріч».
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