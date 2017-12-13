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13.12.2017  17:16   

Завтра трамвай №20 вернется к привычной схеме движения

Трамвай №20 возобновит движение по своему основному маршруту с 14 декабря.


city.kharkov.ua
Трамвай №20 будет следовать по основной трассе движения: Южный вокзал - Центральный рынок - ул. Клочковская - пр. Победы. 
 
Напомним, с 5 декабря трамвай №20 курсировал по временно измененному маршруту: Южный вокзал - Новоивановский мост - ул. Клочковская - Малая Даниловка. 
 
С 11 декабря в связи с асфальтированием трамвайного переезда ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра маршрут трамвая пролегал через Центральный рынок.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, трамвай, харьков
 
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