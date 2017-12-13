13.12.2017 19:49

Трамваи №3, 7 и 27 временно изменят маршрут

Движение трамваев по ул. Москалевской - на участке от ул. Гольдберговской до Новожаново – будет запрещено ежедневно по несколько часов 14 и 15 декабря.



city.kharkov.ua

С 9:30 до 13:30 движение будет запрещено по направлению к центру, а с 9:40 до 13:40 – в сторону Новожаново.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей по ул. Москалевской.

В это время трамваи будут курсировать так:

часть трамвайного маршрута №3: Залютино - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская - пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - Залютино;

часть трамвайного маршрута №3: Залютино - ул. Полтавский Шлях - ул. Конева - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Павловская - ул. Полтавский Шлях - Залютино;

трамвай №27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - перекресток ул. Гольдберговской и ул. Москалевской;

трамвай № 7 - не курсирует.